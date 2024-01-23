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Украинский дрон атаковал поселок в Белгородской области

13:22
  • вторник
  • 23 января 2024

Мирные жители не пострадали

Хутор Балки в Шебекинском городском округе стал очередной целью атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По данным Гладкова, в результате взрыва дрона-камикадзе поврежден гражданский автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы, мирные жители не пострадали, написал Гладков в Telegram.

Днем ранее ВСУ обстреливали Шебекинский городской округ из минометов и гранатометов. По поселку Красное было выпущено 3 минометных снаряда, повреждена линия электропередачи. По хутору Панков выпущено 2 выстрела из гранатомета СПГ-9 "Копье", пострадавших и разрушений нет.

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