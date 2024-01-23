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Путин и ас-Сиси дали старт строительству энергоблока АЭС "Эль-Дабаа"

14:39
  • вторник
  • 23 января 2024

Это флагманский проект для Египта

Сотрудничество России и Египта развивается поступательно, заявил сегодня Владимир Путин. В режиме видеоконференции президент принял участие в торжественной церемонии заливки бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" - первой атомной электростанции Египта.

Она будет обеспечивать около 10 процентов энергопотребления государства. Это флагманский проект для страны. Москва помогает на всех этапах его реализации.

"Росатом - признанный лидер. Использует при возведении передовые инженерные решения, экономически эффективные и надёжные технологии. Строго соблюдаются российские стандарты безопасности, все нормы и правила МАГАТЭ и самые жёсткие природоохранные требования", - отметил Путин.

"Это великое событие, совместное достижение и новая страница в тесном сотрудничестве Египта и России. Она отражает масштаб усилий, прилагаемых обеими сторонами для движения вперёд", - заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

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Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси на церемонии запуска строительства энергоблока
Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси на церемонии запуска строительства энергоблока
Строительство энергоблока АЭС "Эль-Дабаа"
Строительство энергоблока АЭС "Эль-Дабаа"
Владимир Путин на фоне флагов России и Египта
Владимир Путин на фоне флагов России и Египта
Строительство энергоблока АЭС "Эль-Дабаа"
Строительство энергоблока АЭС "Эль-Дабаа"
Церемония запуска строительства энергоблока на АЭС в Египте
Церемония запуска строительства энергоблока на АЭС в Египте
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