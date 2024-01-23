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ПВО России сбила за сутки 56 дронов ВСУ

13:53
  • вторник
  • 23 января 2024

Кроме того. утром ВС России нанесли групповой удар

Более полусотни беспилотных летательных аппаратов ВСУ сбили за сутки российские силы противовоздушной обороны. Кроме того, уничтожен снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны России.

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В военном ведомстве уточнили, что 56 украинских беспилотных летательных аппаратов сбиты над территорией ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. А на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными,

Также утром 23 января ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования. Целью стали объекты военно-промышленного комплекса Украины, производящие ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества. Все цели поражены, подчеркнули в Минобороны.

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