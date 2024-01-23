ПВО России сбила за сутки 56 дронов ВСУ

Кроме того. утром ВС России нанесли групповой удар

Более полусотни беспилотных летательных аппаратов ВСУ сбили за сутки российские силы противовоздушной обороны. Кроме того, уничтожен снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 56 украинских беспилотных летательных аппаратов сбиты над территорией ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. А на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными,

Также утром 23 января ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования. Целью стали объекты военно-промышленного комплекса Украины, производящие ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества. Все цели поражены, подчеркнули в Минобороны.

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