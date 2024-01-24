Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Марс и Меркурий начинают слияние в Козероге

Овны

Ваша главная планета Марс начинает сближение с Меркурием. Если у вас запланированы поездки или важные встречи, есть хороший шанс преуспеть в этих делах.

Тельцы

Хороший день для путешествий и знакомств с новыми местами. Если вам нужны учебники или новые курсы, покупайте сегодня, пока звезды создают нужную атмосферу.

Близнецы

Продолжайте заниматься своими финансами, налогами и прочими делами. Если для вас актуальны темы алиментов, компенсаций и социальных пособий, начинайте работать в этом направлении.

Раки

Ваша уверенность в себе подрастет, если вы будете отстаивать свое мнение или свои интересы. Делайте решительные шаги, пока вам в этом помогает мощный Марс.

Львы

Звезды способствуют активным действиям и занятиям спортом. Будь то тренировка в спортзале или долгая прогулка на свежем воздухе. Ваше тело нуждается в движении.

Девы

Сегодня благоприятный день для активного отдыха, спорта, танцев. Отправляйтесь на каток, если давно мечтали, но откладывали - у вас все отлично получится.

Весы

У вас все в порядке с энергией, что бывает не так часто. Определитесь, чем вы хотите заняться, и включайтесь в работу - в вашем распоряжении пять-шесть дней, торопитесь.

Скорпионы

Если у вас запланированы важные встречи или деловые переговоры, они пройдут в вашу пользу. Особенно если вы проявите активность и целеустремленность.

Стрельцы

"Кто смел, тот и успел" - это намек! Не упустите возможность заработать денег или заключить удачную сделку, но помните, что придется потрудиться.

Козероги

Марс и Меркурий начинают слияние в вашем знаке, наделяя вас огромной энергией и интеллектуальным потенциалом. Решайте самые сложные задачи.

Водолеи

Энергия направлена внутрь: вам по-прежнему лучше заниматься собой, а не внешним миром. Но это скоро закончится, так что пользуйтесь, пока есть возможность.

Рыбы

Дружеские связи будут иметь решающее значение для вас в ближайшие дни. Близкие люди принесут важные новости или подскажут вам ответ на сложный вопрос.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"