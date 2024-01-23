Кандидаты в президенты России ведут активную работу с избирателями

В президентской кампании в России участвуют 11 человек

В президентской кампании в России участвуют 11 человек - восемь от политический партий и три самовыдвиженца. Один из них - действующий глава государства. Накануне он стал первым из непартийных кандидатов, представители штаба которого сдали подписные листы из всех регионов страны. Их было собрано рекордное количество - в 10 раз больше, чем требует закон. Теперь эти документы проверят, и в течение десяти дней Центризбирком должен вынести решение о регистрации Владимира Путина.

Зарегистрированные кандидаты уже ведут активную работу с избирателями. Леонид Слуцкий от ЛДПР приехал сегодня в свой избирательный штаб в Москве. В его работе принимает участие волонтерский корпус. Добровольцы отвечают на обращения граждан. И на их основе будут сформированы основные пункты предвыборной программы Слуцкого. По его словам, среди приоритетных вопросов - образование, медицина и поддержка многодетных семей. Еще одно важное направление - помощь участникам СВО и их семьям.

"Уже сегодня мы начинаем формирование постоянного перечня ключевых реберных точек, пунктов плана кандидата в президенты, программы кандидата в президенты, которая уйдет далеко за 17 марта и продолжится уже как партийная программа", - сообщил Слуцкий.

Николай Харитонов, кандидат от партии КПРФ, ближайшие два дня проведет в Оренбург. В планах - участие в социальном форуме, встреча с коллективами предприятий, студентами и местными жителями. А сегодня прямо в аэропорту региональной столицы Харитонов рассказал о своей предвыборной программе: "Те проблемы. которые в жизни существуют, вместе с вами будем исправлять. Главное - наша избирательная кампания, наша программа. И ваши все замечания мы учли. Я думаю, наша программа - простая, доступная. Наша задача вернуть социальную заботу, заботу государства о человеке, о труженике. Как Василий Макарович Шукшин говорил: "Чтобы на работу и с работы шел с песней".

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.

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