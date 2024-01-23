"Русские идут!": Запад окончательно встал на путь длительной конфронтации с Россией

Белый дом в обозримом будущем не будет заинтересован в политическом диалоге с Москвой

Снова "русские идут!" В западных СМИ - очередной сезон хоррор-сериала про Москву, которая обязательно нападет на Европу. Вот шведская газета Aftonbladet предупреждает, что Стокгольму не выстоять, если прямо сейчас всерьез не подготовиться к большой войне. А это уже немецкая Die Welt пишет о том же, только про Берлин. В британской Daily Telegraph пугают Старый Свет надвигающимся с востока штормом. А в Daily Mail и вовсе опубликовали подробный план намерений России. Один заголовок чего стоит: "Ракеты большой дальности поражают гражданские цели по всей Европе. Страны Балтии подверглись вторжению. Танки, управляемые искусственным интеллектом, правят бал на поле боя. НАТО предупреждает о нападении России через 20 лет! Ужасающий прогноз того, как оно будет развиваться".

Своими фантазиями с таблоидом поделился экс-глава командования армией США в Европе Бен Ходжес. Сначала, по мысли горе-визионера, будут кибератаки, которые спровоцируют сбои в работе связи. Затем - массированный ракетный удар по объектам европейской инфраструктуры. Далее - наземная операция, цель которой - захват Сувалкского коридора и Прибалтики. В это самое время флот России возьмет под контроль Арктику и Северную Атлантику. А там уже и Иран с Китаем, разумеется, подоспеют.

"В случае нападения России на НАТО весьма вероятно, что Иран может вступить в борьбу на стороне Кремля. Что же до Пекина, то маловероятно, что он вторгнется в Европу, зато наверняка воспользуется возможностью, чтобы под шумок захватить Тайвань", - говорится в материале.

Всю эту фантасмагорию можно было бы списать на отчаянную попытку прессы подогреть к себе читательский интерес. Если бы ровно то же не заявляли с высоких европейских трибун. Главнокомандующий армии Норвегии говорит, что НАТО должно быть готово к нападению России в любой момент. А министр обороны Германии называет конкретные сроки: "Военные эксперты исходят из того, что Москве потребуется всего несколько лет для того, чтобы подготовиться к полномасштабным военным действиям в Европе. Это только оценка, точно никто не знает. Ясно одно: следующие 3-5 лет мы должны потратить на то, чтобы интенсивно вооружаться".

Писториус добавил, что уже сейчас немецкие военные располагаются в Литве на случай вероятного конфликта. Однако есть проблемы - нехватка кадров в бундесвере, а также вооружения. Что касается военнослужащих, то их количество министр вознамерился увеличивать за счет иностранцев, раздавая немецкие паспорта за доблестную службу. А вот восполнение арсеналов - общая задача для НАТО. Только сегодня альянс подписал миллиардный контракт на производство десятков тысяч артиллерийских снарядов.

"Это важно не только для продолжения поддержки Украины, но и для обороны нашей собственной территории, наращивания наших собственных запасов. Прямо сейчас мы не видим непосредственной угрозы от России. Но мы должны быть готовы - за счет развертывания большего количества войск в восточной части НАТО, наращивания наших инвестиций в оборону, а также увеличения количества учений", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В частности - анонсированы крупнейшие со времен холодной войны учения альянса "Стойкий защитник". Защищаться 90 тысяч военнослужащих будут уже не от условного противника, а от вполне реального, конкретного врага. Нападение Москвы - и здесь один из главных сценариев.

Зачем нужен этот новый виток антироссийской истерии - понятно. Цель - максимально запугать обывателя, чтобы он был готов отказаться от любых социальных благ ради перезапуска военной экономики в Старом Свете. А богатеть за счет европейского налогоплательщика продолжит американский ВПК. И это - одна из ключевых причин, почему Белый дом - что при Байдене, что потенциально при Трампе - не будет заинтересован в политическом диалоге с Россией. Как заявил Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS, не случайно разрушать двусторонние отношения начал еще президент Джордж Буш-младший.

"Комплекс превосходства и безнаказанности Вашингтона только обостряется. Огромные проявления доброй воли, продемонстрированные Путиным во время первых двух сроков у власти, проигнорировали. Получилось, что просчитались во всем. Мы видим, что текущее поколение американских политических деятелей не вынесло ни единого урока из неприемлемой политики, которую Соединенные Штаты начали проводить после распада СССР", - сказал Лавров.

В нашем МИДе особо отметили: буквально все на Западе - и процесс военного планирования, и ресурсы, и инфраструктура - активно затачиваются под длительную и очень опасную конфронтацию с Россией.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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