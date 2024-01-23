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Московская пенсионерка погибла из-за электрического одеяла

14:16
  • вторник
  • 23 января 2024

Женщина не успела спастись

В Москве пенсионерка скончалась из-за короткого замыкания в электрическом одеяле.

Трагедия произошла накануне в квартире дома на улице Правды. Женщина накрылась электроодеялом и уснула. В какой-то момент гаджет замкнуло, пенсионерка не успела выбраться из-под одеяла, так как отравилась угарным газом.

Дым от пожара заметил сосед пенсионерки и вызвал спасателей. Площадь пожара составила всего два квадратных метра.

Как сообщили в МЧС России, пожарный извещатель уловил бы дым и мог бы разбудить пенсионерку, но его в квартире не было.

11 января аналогичный случай произошел в подмосковном Серпухове, передает телеканал РЕН. 78-летняя женщина лежала под электрическим одеялом. В какой-то момент начался пожар, пенсионерка успела выбежать из дома, но в какой-то момент решила вернуться за личными вещами и погибла.

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