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Синоптики предупредили о сильном снегопаде и ветре в Москве

14:43
  • вторник
  • 23 января 2024

Для поездок рекомендуется использовать городской транспорт

Снегопад и сильный ветер ожидаются в Москве сегодня и до завтрашнего дня. Прогноз синоптиков приводит Telegram-канал столичного департамента транспорта.

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В департаменте подчеркивают, что автомобилистам следует быть внимательными. Им напоминают о необходимости избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Не рекомендуется парковать автомобиль вблизи деревьев и шатких конструкций.

Автомобилистам советую в такую погоду для поездок по городу пользоваться городским транспортом. В дептрансе отмечают, что метро, МЦК и МЦД работают штатно, а автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам.

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