Очаг кори зафиксировали медики в Санкт-Петербурге

Врачи опрашивают жителей домов в Приморском районе

Медики в Санкт-Петербурге сообщили о выявлении очага кори в Приморском районе города. Число заболевших не уточняется, ближайшее медучреждение начало опрос жителей по адресам, передает KP.RU.

Издание уточняет, что заболевшие проживают на Плесецкой улице и Комендантском проспекте. В обращении к гражданам врачи сообщают: если пациент по каким-либо причинам не может лично посетить поликлинику, ему предоставят возможность пройти опрос дистанционно, через специальную форму.

Медики напоминают: первые симптомы заболевания - насморк, лихорадка, снижение аппетита. Также появляются белые пятна на щеках, пятнистая сыпь. Если появились подобные симптомы, надо срочно обращаться к врачу.

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