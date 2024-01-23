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Вице-спикер Толстой осудил "молчунов" из числа деятелей культуры

15:20
  • вторник
  • 23 января 2024

Молчание во время спецоперации не лучше предательства, заявил политик

Большое количество деятелей культуры считают, что молчать во время проведения спецоперации выгоднее всего. Такое мнение во вторник, 23 января, высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч.

Политик отметил, что наряду с поддерживающими СВО и критикующими ее есть и третьи, которые молчат. Однако "вот эта теплохладность, как говорят в церкви, она ничуть не лучше открытого предательства", сообщает РИА Новости.

Потому что в такое время невозможно оказаться где-то посередине, остаться нейтральным, промолчать. Или ты со своей страной, со своим народом и со своей армией или с чужой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у актеров и других деятелей культуры, которые критиковали специальную военную операцию, есть право иметь свою точку зрения, но мнение народа — объективный фактор. Как добавил глава государства, совсем другое дело, если актеры не просто высказывают свое мнение, а перечисляют гонорары противнику.

12 января Министерство юстиции России объявило, что писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) признан иностранным агентом, поскольку выступал против специальной военной операции на Украине и распространял фейки о Вооруженных Силах России. До того писателя включили в реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или террору.

*лица, признанные в России иностранными агентами

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