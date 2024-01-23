В Сенате США поссорились из-за закона о передаче активов России Украине

Вокруг законопроекта в комитете сената ведется "закулисная борьба"

Законопроект, разрешающий президенту США Джо Байдену передачу замороженных суверенных активов России Киеву, вызвал разногласия среди членов сенатского комитета по международным отношениям. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, вокруг законопроекта в комитете сената ведется "закулисная борьба", которая потребовала его доработки. Глава комитета Бен Кардин предложит поправку, смягчающую документ — это позволит осуществлять перевод активов только при согласии всех стран-членов G7.

Однако источники Politico убеждены, что подобная поправка только усложнит реализацию законопроекта.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил тех, кто желает "своровать замороженные активы Российской Федерации", что у России появляются моральные и юридические основания для конфискации активов этих государств на своей территории.

Однако 22 января глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что члены Евросоюза договорились перейти к заключительному этапу работы над возможностью использовать замороженные активы России для Украины. Пока это затрагивает лишь доходы от блокированных в рамках санкций российских активов, но не сами активы.

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