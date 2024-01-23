Три человека пострадали при взрыве на военном заводе в Азербайджане

Инцидент произошел в ста километрах от Баку
Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Азербайджане. ЧП произошло на заводе Министерства оборонной промышленности в Ширванском районе.
По данным местных СМИ, в результате аварии на заводе "Араз" есть пострадавшие. Предварительно сообщается о троих раненых.
Уточняется, что инцидент произошел в ста километрах от Баку. К месту происшествия направляются несколько машин скорой помощи, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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