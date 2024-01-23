ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три человека пострадали при взрыве на военном заводе в Азербайджане

15:41
  • вторник
  • 23 января 2024

Инцидент произошел в ста километрах от Баку

Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Азербайджане. ЧП произошло на заводе Министерства оборонной промышленности в Ширванском районе.

Дело возбуждено после взрыва в подмосковной кальянной
Власти Ирана уточнили число жертв взрывов

По данным местных СМИ, в результате аварии на заводе "Араз" есть пострадавшие. Предварительно сообщается о троих раненых.

Уточняется, что инцидент произошел в ста километрах от Баку. К месту происшествия направляются несколько машин скорой помощи, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожарные Азербайджана на месте происшествия
Пожарные Азербайджана на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.