Три человека пострадали при взрыве на военном заводе в Азербайджане

Инцидент произошел в ста километрах от Баку

Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Азербайджане. ЧП произошло на заводе Министерства оборонной промышленности в Ширванском районе.

По данным местных СМИ, в результате аварии на заводе "Араз" есть пострадавшие. Предварительно сообщается о троих раненых.

Уточняется, что инцидент произошел в ста километрах от Баку. К месту происшествия направляются несколько машин скорой помощи, передает РИА Новости.

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