Путин может посетить КНДР после выборов

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России

Президент России Владимир Путин воспользуется приглашением посетить Северную Корею. Об этом во вторник, 23 января, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил спикер Кремля в комментарии Life, вряд ли этот визит состоится до президентских выборов, запланированных в России на 15-17 марта. Песков заявил, что "это более перспективные планы".

Ранее министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи подчеркнула, что Пхеньян рассчитывает, что в 2024 году удастся поднять на новый уровень отношения с Москвой. Для этого был крайне важен визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, состоявшийся осенью 2023 года.

Дмитрий Песков рассказал, что Россия намерена и дальше развивать партнерские отношения с КНДР по всем направлениям сотрудничества, диалог стран будет продолжаться на всех уровнях.

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