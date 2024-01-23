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Власти Словакии пообещали остановить русофобию в стране

16:20
  • вторник
  • 23 января 2024

В Братиславе помнят о жертвах русского народа во Второй мировой войне

Власти Словакии сделают все, чтобы остановить экстремистов, которые распространяют больную русофобию и другие фашистские нарративы против России. Такое заявление сделал во вторник, 23 января, вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.
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Как написал политик в своем Telegram-канале, "мы никогда не забудем жертву русского народа во Второй мировой войне".

Кроме того, Словакия должна иметь также хорошее экономическое сотрудничество на Востоке, а это касается и России, отметил Блага. Он заявил, что для него было честью встретиться с послами Китая, Вьетнама и России.

Ранее политолог Сергей Марков отмечал, что идеология гибридной войны Запада против России заключается в инструментальной русофобии, при этом западные государства "начали дискуссию о том, на каких условиях заключать мир с Россией".

Тем временем источники рассказали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о введении в Уголовный кодекс России новой статьи об ответственности за русофобию.

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