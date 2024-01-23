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Путин назвал многодетные семьи опорой России

16:30
  • вторник
  • 23 января 2024

Президент встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов

Семья является опорой России, а многодетная семья — тем более, поскольку в ней воспитываются основные качества человека. Об этом во вторник, 23 января, рассказал глава государства Владимир Путин.
Путин закрепил статус многодетных семей

Президент встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Он напомнил, что именно семья воспитывает "те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем".

Владимир Путин также отметил, что экономическая политика страны связана с поддержкой семей, все национальные программы "так или иначе крутятся вокруг семьи", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер подчеркивал, что еще химик Дмитрий Менделеев сформулировал главную национальную идею страны — это приумножение народа России. Пока на Западе неприкрыто уничтожаются фундаментальные семейные ценности, Россия выбирает другой путь, подчеркнул Путин.

Член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров напомнил про необходимость стимулировать рождаемость в России, применяя различные инструменты, в том числе материнский капитал. Однако "если денег будет не хватать для этих проектов", необходимо вводить налог на бездетность, считает парламентарий. Он заявил, что это "не наказание — это способ решения проблемы".

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Владимир Путин на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов
Владимир Путин на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов
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