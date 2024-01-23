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Пентагон раскрыл число обученных странами Запада украинских военных

17:00
  • вторник
  • 23 января 2024

Больше всего бойцов ВСУ подготовили США и Германия

Соединенные Штаты и десятки стран-союзниц подготовили 118 тысяч украинских военных за время российской специальной военной операции. Об этом рассказал представитель Командования Армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл.

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Американский военный уточнил, что примерно 18 тысяч военных были подготовлены США, около 16,3 тысячи — Германией, сообщает Associated Press.

Ранее западные СМИ отмечали, что инструкторы из США тренировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед контрнаступлением по американскому образцу, но этот подход оказался провальным — полоса российской обороны оказалась намного более прочной, чем того ожидали на Западе, а потери ВСУ были значительными.

При этом газета FT писала, что западные инструкторы сталкиваются с трудностями при тренировке украинских командиров, которые проходили основное обучение в советские времена и иногда "думают, что знают лучше".

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