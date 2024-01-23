Путин объяснил задачи указа о статусе многодетных семей

Президент встретился с победителями всероссийских семейных конкурсов

Благодаря президентскому указу о статусе многодетных семей они смогут рассчитывать на одинаковые льготы на всей территории России. Такое заявление сделал во вторник, 23 января, глава государства Владимир Путин.

Президент отметил, что "посещение музеев, других учреждений культуры, зоопарков и так далее — они должны быть единообразно применены на всей территории Российской Федерации".

Однако Путин предупредил, что "вряд ли это будет сделано по щелчку с сегодня на завтра, но цель указа — как раз выровнять все вот эти вещи", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин отметил, что экономическая политика страны связана с поддержкой семей, все национальные программы "так или иначе крутятся вокруг семьи". Он подчеркнул, что семья является опорой России, а многодетная семья — тем более, поскольку в ней воспитываются основные качества человека.

Также российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, подчеркивал, что решать демографические проблемы необходимо обращением к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья, а также "воспитанием в том смысле, что ребенок — это дар божий".

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