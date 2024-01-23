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Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 человек

17:38
  • вторник
  • 23 января 2024

Из-за нарушений условий домашнего ареста ее отправили в СИЗО

Блогер Елена Блиновская временно помещена в карантинную камеру, рассчитанную на 20 человек. Об этом во вторник, 23 января, рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
СКР попросил отправить Блиновскую в СИЗО за вечеринку

Представитель ОНК подтвердил, что "королева марафонов" содержится в женском следственном изоляторе №6 "Печатники", сообщает ТАСС.

При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть. Блиновской, как и всем арестантам, доступны ежедневные прогулки и библиотека.

Ранее следствие установило причастность блогера Елены Блиновской еще к двум эпизодам совершения преступлений — ей предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Что касается нарушений условий домашнего ареста, адвокат Блиновской уверял, что организация предновогодней вечеринки не подпадает под эту формулировку. По его словам, в действиях "королевы марафонов" нет нарушений, поскольку видеофрагменты вечеринки были опубликованы в Сети другими участниками мероприятия.

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Блогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская
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