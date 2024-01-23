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Собянин рассказал о новых инвестпроектах по созданию мест приложения труда

17:17
  • вторник
  • 23 января 2024

В поселении Михайлово-Ярцевское ТиНАО появится логистический парк

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram об одобрении столичными властями строительства трех объектов в рамках программы создания мест приложения труда.

Так, в поселении Михайлово-Ярцевское ТиНАО появится логистический парк, где смогут работать 1,3 тысячи человек. Кроме того, в Покровском-Стрешневе построят офисно-торговый центр, а в Хорошевском районе - административно-деловой комплекс.

Как уточнил мэр, проекты позволят привлечь в столичную экономику около 47,6 миллиарда рублей инвестиций.

По словам Собянина, данная программа уже охватила почти все районы города.

"Всего инвесторы планируют построить больше 3 млн кв. м коммерческой недвижимости и создать порядка 120 тыс. рабочих мест", - указал также мэр.

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