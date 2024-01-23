Путин дал старт Году семьи. Главное

Президент выступил в рамках форума "Родные-любимые" на площадке международной выставки "Россия" на ВДНХ

В эти дни в Москву съехались семьи со всей страны. Дальний Восток, Сибирь, Кавказ. Вся большая, многонациональная Россия была представлена в этом зале ВДНХ. Сюда же приехал и президент, чтобы вместе со всеми дать старт мероприятиям, посвященным Году семьи.

"Семья - это отчий дом, счастье и поддержка. Очень важно, чтобы многодетных семей становилось больше. Но, должен сказать, что их и становится больше. За последние годы примерно на 26 процентов выросло количество многодетных семей", - отметил Владимир Путин.

С некоторыми из многодетных президент проводит отдельную встречу. Накануне глава государства подписал указ, закрепивший единый статус многодетной семьи на общегосударственном уровне. Там же прописаны и меры соцподдержки. Однако с их реализацией на практике существуют некоторые проблемы.

"Вот я приведу пример. Это касается многих семей Ярославской области. У нас в законе прописано право каждой многодетной семьи получить один раз участок земли. Подходит очередь. Участок вроде бы предоставляется. Но там нет ни дорог, ни электричества", - рассказал Алексей Уваров.

"Нужно стремиться к тому, чтобы участки были там, где инфраструктура развита. В том числе это будет происходить и на основе указа, который был вчера подписан. Такую работу регионы начнут. И тогда уж пусть по-честному скажут, что возможно сделать, а что невозможно. И сделать так, как это прописано в указе", - указал глава государства.

Этот документ систематизирует льготы для многодетных семей, поясняет президент. А их немало. И большая часть все же работает эффективно. Взять, к примеру, тот же материнский капитал. Или бесплатные поездки в лагеря отдыха, которые теперь стали доступны и детям из новых регионов России.

"У нас большие программы по восстановлению новых регионов. Свыше триллиона рублей. Это приличные деньги. Но что любопытно. Уже эти регионы начинают выплачивать налоги в федеральный бюджет. Отдача пошла. Люди очень талантливые у вас, трудоспособные. И вот эта способность к творческой работе в самом широком смысле этого слова - и в шахтах, и в школах. Идет восстановление исторических связей, хотя выборы и референдумы показали, что эти связи никогда и не терялись. Но все-таки вхождение в общее российское пространство, надеюсь, оно произойдет как можно быстрее. Во всяком случае, мы будем стремиться, чтобы это произошло как можно быстрее. Наряду с решением вопросов безопасности, конечно", - подчеркнул президент.

И эти вопросы постепенно решаются. Параллельно идет восстановление. К примеру, перед Новым годом, говорит семья Дьяченко, все музыкальные школы Луганской народной республики получили новые музыкальные инструменты. Так что дети очень довольны.

В беседе с президентом молодое поколение участие тоже принимало. Главе государства рассказывали об учебе и увлечениях. А также вручили подарок. Небольшую куклу. Точно такие же брянские школьники мастерят и отправляют нашим бойцам в зону СВО.

"Спасибо, что вы это делаете. Спасибо говорю сейчас и от себя лично, и от наших бойцов, которым вы это посылаете. Вот такие поделки, письма, рисунки наши ребята в зоне боевых действий у себя вывешивают. Не как произведение искусства, а как часть сердечка тех, кто помнит о них и желает им удачи и победы", - сказал Путин.

В целом эта беседа прошла в теплой и, без преувеличения, семейной обстановке. Помимо вопросов и пожеланий, были еще песни. А также приглашение на "золотую свадьбу" оленевода из Ямала, который пообещал покатать Путина на оленях.

Не обошлось, разумеется, и без вопросов личного характера. В частности, у президента спросили о том, как его воспитывали родители.

"Что касается моей семьи и того, как я рос, как ни странно, никаких советов они мне не давали, наставлений не делали. Как Макаренко в свое время говорил, лучшее воспитание - это личный пример. В этом смысле сейчас пытаюсь вспомнить: а что производило впечатление? Скажу прямо, как есть, ничего здесь такого нет: во-первых, я никогда не видел отца пьяным. Вообще такого не было никогда. Я уж про маму не говорю. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова, про маму тоже даже не говорю. В мелочах проявляется ответственность. Помню, как отец на лестнице приставной, мы жили в коммуналке, счетчик электрический был на площадке, помню, как он ползал и выписывал все до копеечки, все, что нужно заплатить за электроэнергию, и все вовремя делал. Ровно в 6 утра гимн играл, он уходил на работу. Помню, как он встречался со своими боевыми товарищами, с другом, который вытаскивал его с поле боя и спас его жизнь, подвергая свою опасности. Вот это все вместе: обстановка любви, дорого отношения друг к другу, поддержки, вот это все среда, в которой мы живем, во всяком случае - в которой я жил. Именно это и воспитывает, закладывает основу, морально-нравственную основу будущего полноценного человека", - ответил президент.

И таких людей в нашей стране, в том числе благодаря многодетным семьям, становится все больше. И государство, подчеркнул президент, продолжит им помогать, доводя эту систему социальной поддержки до идеала.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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