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Мишустин обсудил с главой Ростехнадзора безопасность на энергетических объектах

22:23
  • вторник
  • 23 января 2024

В том числе - на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС должна быть под контролем и требует особого внимания. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с Александром Трембицким, главой Ростехнадзора. Ведомство отвечает за безопасность в промышленной сфере.

Говорили и о других энергетических объектах в новых регионах. Там служба уже создала четыре территориальных управления. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в Росреестре уже 200 опасных производственных объектов. Они должны работать по единым стандартам. Те, компании, которые выполняют все требования безопасности, начали получать лицензии.

На встрече речь шла и о снижении аварийности на предприятиях благодаря грамотной промышленной политике компаний. 

"В нашей стране уже несколько лет действует мораторий на проведение проверок по поручению президента. Мы продлили его на 2024 год. Такой запрет расширяет роль профилактических визитов, по результатам которых предприятия получают рекомендации, а не штрафы и санкции. При этом контроль за соблюдением обязательных требований и технологических режимов остается там, где он нужен для предотвращения инцидентов и происшествий. Задача такая должна быть на первом месте в вашей работе", - отметил премьер.

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