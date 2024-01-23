ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предложил простой способ поддержать участников СВО

18:01
  • вторник
  • 23 января 2024

Бойцам важна поддержка россиян

Поделки, письма и рисунки, которые отправляют россияне бойцам в зону специальной военной операции, очень много значат для военных. Об этом во вторник, 23 января, рассказал президент России Владимир Путин.

Путин встретился в Ново-Огарёво с участниками спецоперации
На Патриаршую ёлку пригласили детей участников спецоперации

Глава государства встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, они подарили Путину талисман победы. Такие поделки делают школьники из глины для участников спецоперации.

Президент подчеркнул, что "такие поделки, письма, рисунки наши ребята в зоне боевых действий у себя в тех условиях, в которых они находятся, вывешивают не как произведение искусства, а как часть сердечка тех, кто помнит о них и желает удачи и победы", сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин стремится решать вопросы по поддержке участников специальной военной операции, "отталкиваясь от конкретных примеров".

При этом российский лидер подчеркивал, что страна должна поддерживать семьи погибших участников спецоперации, а также укреплять систему социальных гарантий и повышать эффективность реабилитационных программ. Путин также отметил особую важность участия ветеранов СВО в образовательных и волонтерских проектах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и военнослужащие
Владимир Путин и военнослужащие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.