Путин предложил простой способ поддержать участников СВО

Бойцам важна поддержка россиян

Поделки, письма и рисунки, которые отправляют россияне бойцам в зону специальной военной операции, очень много значат для военных. Об этом во вторник, 23 января, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, они подарили Путину талисман победы. Такие поделки делают школьники из глины для участников спецоперации.

Президент подчеркнул, что "такие поделки, письма, рисунки наши ребята в зоне боевых действий у себя в тех условиях, в которых они находятся, вывешивают не как произведение искусства, а как часть сердечка тех, кто помнит о них и желает удачи и победы", сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин стремится решать вопросы по поддержке участников специальной военной операции, "отталкиваясь от конкретных примеров".

При этом российский лидер подчеркивал, что страна должна поддерживать семьи погибших участников спецоперации, а также укреплять систему социальных гарантий и повышать эффективность реабилитационных программ. Путин также отметил особую важность участия ветеранов СВО в образовательных и волонтерских проектах.

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