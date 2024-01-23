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Песков рассказал о сложном положении Зеленского

18:22
  • вторник
  • 23 января 2024

На Украине неспокойно, поддержка Запада иссякает

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался в непростом положении — ему перестали давать деньги на Западе. Об этом во вторник. 23 января, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нарышкин рассказал о компромате США на Зеленского

Как отметил спикер Кремля, европейцы потратили много денег на Украину, однако эта инвестиция прогорела — "деньги выбросили на ветер", что хорошо понимают в Европе.

При этом "внутри у него неспокойно, много недовольных", поэтому Зеленскому "нужно чем-то камуфлировать свои позиции", что он пытается сделать "абсурдными указами", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что американские советники представлены во всех ключевых государственных ведомствах Украины. По его словам, США уверенно усиливают вассальную зависимость Киева от Вашингтона.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Запад "настоятельно рекомендует" Владимиру Зеленскому провести президентские выборы — "видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят ввести Зеленского в русло интересов Запада".

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