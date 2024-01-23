Зимний день московского спорта пройдет в спортивном комплексе "Лужники" 28 января

Все мероприятия - бесплатные

В спортивном комплексе "Лужники" 28 января пройдет зимний день московского спорта, в ходе которого посетители смогут узнать о развитии видов спорта и принять участие в различных мероприятиях, передает информагентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Депспорта.

Праздник начнется в 10:30, все мероприятия - бесплатные. Территорию спорткомплекса разделят на тематические зоны: биатлон, баскетбол три на три, снежный дартс, керлинг, дриблинг, волейбол на снегу. Для родителей с детьми запланирована игровая эстафета "Семейные веселые старты", в теплом помещении откроют мастерскую пряников.

Кроме того, состоится зимний забег на дистанцию 5 километров, маршрут которого пройдет от центральной площади "Лужников" вдоль Лужнецкой набережной, а также - забег на снегоступах, мастер-класс фигуриста Александра Энберта и иммерсивное шоу. В зимнем кинотеатре покажут мультфильмы о зиме и спорте.

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