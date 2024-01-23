Путин: Россия - это семья семей

Это делает нас более сильными, уверенными и сплоченными, подчеркнул президент

Россия — это семья семей, где в мире и согласии живут люди разных национальностей. Об этом во вторник, 23 января, напомнил российский лидер Владимир Путин, выступая на всероссийском семейном форуме "Родные – Любимые".

Президент подчеркнул, что именно общие ценности большой дружной семьи "делают нас более сильными, уверенными и сплоченными", консолидируют общество, сообщает РИА Новости.

Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна, как наша, едина, и любых целей достичь, когда мы все вместе, когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши.

Ранее Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Министерства обороны в конце 2023 года, подчеркивал, что Россия опирается на свой многонациональный народ, действуя с учетом своих интересов — "вот что все должны понять и на Украине, и в Европе, и в США".

Президент также отмечал, что цель закулисных дирижеров палестино-израильского конфликта — умножить нестабильность в мире и спровоцировать конфликт цивилизаций. Под их прицелом и Россия, поэтому нельзя забывать, что именно межнациональное и межрелигиозное согласие — это основа российской государственности.

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