В США назвали номинантов на "Оскар"

Американская киноакадемия раскрыла список претендентов на награду
Стали известны номинанты 96-й церемонии вручения премии "Оскар", которая пройдет 10 марта в театре "Долби" в Голливуде.
Байопик о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер" получил 13 номинаций, в том числе в основных категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая главная мужская роль". Однако побить рекорд "Титаника", "Ла-Ла-Лэнда" и "Всё о Еве", у которых было по 14 номинаций, фильм не сумел.
На статус лучшей картины 2023 года претендуют также:
- "Убийцы цветочной луны"
- "Анатомия падения"
- "Маэстро"
- "Зона интересов"
- "Барби"
- "Американское чтиво"
- "Оставленные"
- "Бедные-несчастные"
Лyчшaя aктpиca:
- Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")
- Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд")
- Кэрри Маллиган ("Маэстро")
- Сандра Хюллер ("Анатомия падения")
- Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")
Лyчший aктёp:
- Киллиан Мёрфи ("Оппенгеймер")
- Брэдли Купер ("Маэстро")
- Колман Доминго ("Растин")
- Джеффри Райт ("Американское чтиво")
- Пол Джаматти ("Оставленные")
Лyчший peжиccёp:
- Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
- Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны")
- Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные")*
- Жюстин Трие ("Анатомия падения")
- Джонатан Глейзер ("Зона интересов")
В сентябре 2023 года продюсер Федор Попов рассказал, что работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", приостановлена.
При этом в ноябре американской киноакадемии пришлось перенести вручение почетной оскаровской статуэтки, которую присуждают за значительные достижения в области кино и вклад в развитие киноиндустрии. К этому привела масштабная забастовка актеров и сценаристов в Голливуде.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"