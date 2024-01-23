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В США назвали номинантов на "Оскар"

19:05
  • вторник
  • 23 января 2024

Американская киноакадемия раскрыла список претендентов на награду

Стали известны номинанты 96-й церемонии вручения премии "Оскар", которая пройдет 10 марта в театре "Долби" в Голливуде.

Байопик о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер" получил 13 номинаций, в том числе в основных категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая главная мужская роль". Однако побить рекорд "Титаника", "Ла-Ла-Лэнда" и "Всё о Еве", у которых было по 14 номинаций, фильм не сумел.

На статус лучшей картины 2023 года претендуют также:

  • "Убийцы цветочной луны"
  • "Анатомия падения"
  • "Маэстро"
  • "Зона интересов"
  • "Барби"
  • "Американское чтиво"
  • "Оставленные"
  • "Бедные-несчастные"

Лyчшaя aктpиca:

  • Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")
  • Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд")
  • Кэрри Маллиган ("Маэстро")
  • Сандра Хюллер ("Анатомия падения")
  • Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")

Лyчший aктёp:

  • Киллиан Мёрфи ("Оппенгеймер")
  • Брэдли Купер ("Маэстро")
  • Колман Доминго ("Растин")
  • Джеффри Райт ("Американское чтиво")
  • Пол Джаматти ("Оставленные")

Лyчший peжиccёp:

  • Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
  • Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны")
  • Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные")*
  • Жюстин Трие ("Анатомия падения")
  • Джонатан Глейзер ("Зона интересов")

В сентябре 2023 года продюсер Федор Попов рассказал, что работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", приостановлена.

При этом в ноябре американской киноакадемии пришлось перенести вручение почетной оскаровской статуэтки, которую присуждают за значительные достижения в области кино и вклад в развитие киноиндустрии. К этому привела масштабная забастовка актеров и сценаристов в Голливуде.

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