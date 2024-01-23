В США назвали номинантов на "Оскар"

Американская киноакадемия раскрыла список претендентов на награду

Стали известны номинанты 96-й церемонии вручения премии "Оскар", которая пройдет 10 марта в театре "Долби" в Голливуде.

Байопик о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер" получил 13 номинаций, в том числе в основных категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая главная мужская роль". Однако побить рекорд "Титаника", "Ла-Ла-Лэнда" и "Всё о Еве", у которых было по 14 номинаций, фильм не сумел.

На статус лучшей картины 2023 года претендуют также:

"Убийцы цветочной луны"

"Анатомия падения"

"Маэстро"

"Зона интересов"

"Барби"

"Американское чтиво"

"Оставленные"

"Бедные-несчастные"

Лyчшaя aктpиca:

Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")

Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд")

Кэрри Маллиган ("Маэстро")

Сандра Хюллер ("Анатомия падения")

Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")

Лyчший aктёp:

Киллиан Мёрфи ("Оппенгеймер")

Брэдли Купер ("Маэстро")

Колман Доминго ("Растин")

Джеффри Райт ("Американское чтиво")

Пол Джаматти ("Оставленные")

Лyчший peжиccёp:

Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны")

Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные")*

Жюстин Трие ("Анатомия падения")

Джонатан Глейзер ("Зона интересов")

В сентябре 2023 года продюсер Федор Попов рассказал, что работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", приостановлена.

При этом в ноябре американской киноакадемии пришлось перенести вручение почетной оскаровской статуэтки, которую присуждают за значительные достижения в области кино и вклад в развитие киноиндустрии. К этому привела масштабная забастовка актеров и сценаристов в Голливуде.

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