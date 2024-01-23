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Бельгия отдаст Киеву 611 млн евро доходов с российских активов

19:26
  • вторник
  • 23 января 2024

Эти активы заморожены в рамках санкций

Бельгия в 2024 году передаст в качестве помощи Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом во вторник, 23 января, рассказала министр обороны королевства Людивин Дедондер.
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Как уточнили в офисе Дедондер, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии, но не о самих активах, сообщает РИА Новости.

Между тем в Сенате американского Конгерсса вспыхнули разногласия, причиной которых стал законопроект, разрешающий президенту США Джо Байдену передачу замороженных суверенных активов России Киеву. Глава комитета Бен Кардин предложит поправку, смягчающую документ, но, по мнению источников, это лишь усложнит реализацию законопроекта.

При этом представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер в Давосе предупредила, что конфискация российских активов не станет панацеей для Киева. Она подчеркнула, что пока никаких конкретных решений по конфискации активов России не принимали.

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