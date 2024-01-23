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Минсельхоз пообещал обеспечить доступность россиянам молочных продуктов

19:42
  • вторник
  • 23 января 2024

Ведомство предпримет меры, чтобы избежать резкого роста цен

Министерство сельского хозяйства России будет предпринимать все меры, чтобы молочная продукция в стране оставалась доступной по цене. Такое заявление сделал во вторник, 23 января, руководитель ведомства Дмитрий Патрушев.

Министр подчеркнул, что "все заинтересованы в развитии молочной отрасли, но для нас основным приоритетом является доступность той продукции, которую вы производите для населения".

Он призвал производителей молока не допускать резкого повышения цен, подчеркнув, что в противном случае министерству придется принимать непопулярные меры, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сильнее всего цены в 2023 году в России снизились на гречку, картошку и овсянку — на 18,8%, 15,8% и 9,6% соответственно. В топ-5 товаров с самым заметных удешевлением также вошли градусники (минус 7,2%), телевизоры (минус 6,4%).

При этом куриные яйца выросли в цене более чем в 1,6 раза. Для стабилизации цен на яйца российские власти обнулили импортные пошлины. Кроме того, поставки этого продукта в Россию нарастила Белоруссия — страна с начала 2024 года поставила в Россию 11,7 миллиона штук куриных яиц.

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