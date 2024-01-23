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Песков рассказал о желании Зеленского быть похожим на Путина

20:03
  • вторник
  • 23 января 2024

Однако ничего у Зеленского не получается

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому очень хотелось бы быть похожим на российского лидера Владимира Путина, которого поддерживает весь народ. Об этом во вторник, 23 января, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков рассказал о сложном положении Зеленского

Как отметил спикер Кремля. Зеленский "пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается", сообщает РИА Новости.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер подчеркивал, что история уже сделала свой выбор в пользу президента России Владимира Путина — он близок к народу, тогда как американский лидер Джо Байден "рассказывает нам про "Корн Поп".

При этом бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США способен решить украинский кризис в течение 24 часов. Он отметил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным, хотя в Кремле скептически восприняли его высказывания.

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