Вашингтон не пытается обсуждать какие-либо политические темы, отметил дипломат

У Москвы не было контактов с экс-президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта на Украине. Об этом во вторник, 23 января, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как отметил дипломат в интервью CBS, "мы не обсуждали ничего подобного ни с Дональдом Трампом, ни с кем-либо в США".

Лавров объяснил это отсутствием политического диалога с Вашингтоном, поскольку в нем не заинтересована американская администрация.

При этом Соединенные Штаты периодически затрагивают темы обмена задержанными, а также работы посольств и постпредства России при ООН в Нью-Йорке, рассказал глава российского МИД.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США способен решить украинский кризис в течение 24 часов. Он отметил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным, хотя в Кремле скептически восприняли его высказывания.

При этом в Европе боятся победы Трампа на предстоящих Соединенным Штатам выборах главы государства, считая, что тогда все бремя поддержки киевского режима ляжет на Евросоюз. Источники рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц из страха остаться один на один в "противостоянии" с президентом России Владимиром Путиным потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

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