В США умер основатель группы Boney M

Фрэнк Фариан начинал сольную карьеру, но славу снискал в продюсерстве
В США на 83-м году жизни скончался легендарный музыкант и продюсер, основатель группы Boney M Фрэнк Фариан.
Он родился в Германии, подростком пел в церковном хоре и освоил игру на гитаре. Судьбоносным стало увлечение американской культурой и рок-н-роллом.
Фрэнк Фариан начал сольную карьеру, но славу снискал в продюсерстве. Создал квартет Boney M. Он стал первой западной группой, которой разрешили выступить в СССР. Это случилось в 1978 году, когда вышел самый известный сингл группы "Rasputin", написанный Фарианом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"