В США умер основатель группы Boney M

Фрэнк Фариан начинал сольную карьеру, но славу снискал в продюсерстве

В США на 83-м году жизни скончался легендарный музыкант и продюсер, основатель группы Boney M Фрэнк Фариан.

Он родился в Германии, подростком пел в церковном хоре и освоил игру на гитаре. Судьбоносным стало увлечение американской культурой и рок-н-роллом.

Фрэнк Фариан начал сольную карьеру, но славу снискал в продюсерстве. Создал квартет Boney M. Он стал первой западной группой, которой разрешили выступить в СССР. Это случилось в 1978 году, когда вышел самый известный сингл группы "Rasputin", написанный Фарианом.

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