Захарова: Россия не простит Латвии выдворение своих граждан

Это преступление, подчеркнули в российском МИД

Принудительное выдворение россиян из Латвии является преступлением и злодеянием. Такое заявление во вторник, 23 января, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что всем российским гражданам, которых угрожает выдворить со своей территории Латвия, будет оказана необходимая помощь

Спикер МИД России предупредила, что "каждый соучастник этого злодеяния должен знать, что Россия этого не простит и не забудет", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них более, чем где-либо, нарушают права человека.

Политолог Сергей Марков отмечал, что идеология гибридной войны Запада против России заключается в инструментальной русофобии, при этом западные государства "начали дискуссию о том, на каких условиях заключать мир с Россией".

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