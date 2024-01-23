Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности

Речь идет о ненадлежащей организации учений

Североатлантический альянс не направлял Минску приглашение прислать наблюдателей на запланированные крупные военные учения. Об этом во вторник, 23 января, рассказал начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.

Как подчеркнул Ревенко, заявления НАТО о приверженности выполнению Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности не соответствуют действительности — "ни уведомления, ни приглашения Беларусь не получала".

В частности, политик напомнил про Польшу, которая планирует в конце февраля начать учения "Драгун-2024" "с существенным превышением пороговых значений" и проигнорировала свои обязательства по Венскому документу, сообщает РИА Новости.

Ранее Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи предупредил, что учения "Стойкий защитник-24" начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. В них примут участие 90 тысяч военнослужащих из 31 страны-союзницы "плюс наши хорошие партнеры — Швеция".

При этом заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна отмечал, что "если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать", имея в виду возможность размещения военных бундесвера на польской земле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"