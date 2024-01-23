У Вашингтона кончились деньги для киевского режима

Европейские союзники и партнеры продолжают в стабильном темпе объявлять о поддержке Украины, пока у Вашингтона нет одобренных законотворцами средств для продолжения помощи киевскому режиму. Об этом во вторник, 23 января, рассказала помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер.

Уолландер напомнила, что из-за отсутствия финансирования Соединенные Штаты не могут отправлять на Украину "новые единицы", однако "можем исполнять существующие контракты".

При этом представитель Пентагона предупредила, что в любом случае поддержка США уже не будет столь же обильной, как в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель Командования Армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил, что Соединенные Штаты и десятки стран-союзниц подготовили 118 тысяч украинских военных за время российской специальной военной операции. Около 18 тысяч военных были подготовлены США, около 16,3 тысячи — Германией.

При этом источники рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц из страха остаться один на один в "противостоянии" с президентом России Владимиром Путиным, если на выборах президента США победит Дональд Трамп, потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

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