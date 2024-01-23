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ЕС оказался перед дилеммой в разработке новых антироссийских санкций

21:40
  • вторник
  • 23 января 2024

Все, что могли, в Евросоюзе уже запретили

В европейских дипломатических кругах муссируют тему проблем с введением новых антироссийских санкций, пишет Politico. По информации издания, в Евросоюзе столкнулись с тем, что пригодные для введения рестрикций объекты закончились.
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Самая большая проблема состоит в том, что все большие категории уже находятся под санкциями, а те, что остались, недоступны — например атомная энергетика или сжиженный природный газ, указывают собеседники Politico.

В итоге, как пишет газета, Евросоюз остается для России "дойной коровой", несмотря на все старания обвалить российскую экономику.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отмечал, что "некоторые страны ЕС хотят создать видимость деятельности", хотя уже введенные 12 пакетов рестрикций не приблизили завершение конфликта на Украине, зато навредили европейской экономике больше, чем российской.

Российский лидер Владимир Путин указывал на то, что Запад все еще ждет, пока Россия рухнет. Однако Северной Америке и Европе пора бы перестать валять дурака и вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, тем более что Россия не закрывается от США, Канады, от европейских стран, подчеркнул президент.

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