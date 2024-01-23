В ЕС объяснили, почему не смогут конфисковать активы Центробанка России

Они заблокированы, но изъять их Брюссель не решится

Конфискации капитала российских активов в Европе не будет — это слишком рискованно. Об этом во вторник, 23 января, рассказали источники из числа высокопоставленных официальных лиц ЕС.

Как сообщает Reuters, Брюссель тревожит не только юридический аспект подобного шага, но возможные последствия для единой европейской валюты. В ЕС допускают, что инвесторы могут выйти из европейских активов из-за опасений, что их средства в определенный момент также могут быть конфискованы.

Кроме того, при таком сценарии ЕС не сможет оказать финансовую помощь международной площадке Euroclear, которая управляет триллионами. Ее банкротство превысило бы бюджет ЕС.

Тем временем Бельгия уже начала распоряжаться доходами с заблокированных российских активов. Министр обороны королевства Людивин Дедондер заявила, что бельгийская сторона в 2024 году передаст в качестве помощи Украине 611 миллионов евро из таких доходов.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал о политическом соглашении финализировать работу над инициативой, озвученной еще в конце 2023 года. Пока это затрагивает лишь доходы от блокированных в рамках санкций российских активов, но не сами активы, о их полном изъятии речь не идет.

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