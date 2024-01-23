ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЕС объяснили, почему не смогут конфисковать активы Центробанка России

22:03
  • вторник
  • 23 января 2024

Они заблокированы, но изъять их Брюссель не решится

Конфискации капитала российских активов в Европе не будет — это слишком рискованно. Об этом во вторник, 23 января, рассказали источники из числа высокопоставленных официальных лиц ЕС.
ЕС начал работу по реализации идей об использовании российских активов

Как сообщает Reuters, Брюссель тревожит не только юридический аспект подобного шага, но возможные последствия для единой европейской валюты. В ЕС допускают, что инвесторы могут выйти из европейских активов из-за опасений, что их средства в определенный момент также могут быть конфискованы.

Кроме того, при таком сценарии ЕС не сможет оказать финансовую помощь международной площадке Euroclear, которая управляет триллионами. Ее банкротство превысило бы бюджет ЕС.

Тем временем Бельгия уже начала распоряжаться доходами с заблокированных российских активов. Министр обороны королевства Людивин Дедондер заявила, что бельгийская сторона в 2024 году передаст в качестве помощи Украине 611 миллионов евро из таких доходов.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал о политическом соглашении финализировать работу над инициативой, озвученной еще в конце 2023 года. Пока это затрагивает лишь доходы от блокированных в рамках санкций российских активов, но не сами активы, о их полном изъятии речь не идет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание Центробанка России
Здание Центробанка России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.