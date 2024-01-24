Силы ПВО перехватили дроны ВСУ над Орловской областью

Минобороны сообщило о четырех беспилотниках

Очередная попытка киевского режима совершить теракт на территории России пресечена силами противовоздушной обороны. Уничтожено четыре украинских дрона, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, над Орловской областью перехвачены четыре беспилотника ВСУ. Уточняется, что противники использовал БПЛА самолетного типа. Дроны уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, в свою очередь, сообщил в Telegram, что к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты экстренные службы. Они обеспечивают безопасность населения. По предварительной информации, пострадавших нет, ситуация под контролем.

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