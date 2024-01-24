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Силы ПВО перехватили дроны ВСУ над Орловской областью

08:02
  • среда
  • 24 января 2024

Минобороны сообщило о четырех беспилотниках

Очередная попытка киевского режима совершить теракт на территории России пресечена силами противовоздушной обороны. Уничтожено четыре украинских дрона, сообщили в Минобороны.

В трёх регионах России сбиты украинские беспилотники
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

По данным военного ведомства, над Орловской областью перехвачены четыре беспилотника ВСУ. Уточняется, что противники использовал БПЛА самолетного типа. Дроны уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, в свою очередь, сообщил в Telegram, что к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты экстренные службы. Они обеспечивают безопасность населения. По предварительной информации, пострадавших нет, ситуация под контролем.

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