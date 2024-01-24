Европейцев пугают войной между НАТО и Россией

Западные СМИ выкладывают сценарии с картинками

Если вы ещё не в курсе, через 20 лет Россия нападет на североатлантический альянс. Нам уже сценарий написали, как воевать. Европейские страны, затянув пояса, вложили деньги своих налогоплательщиков в перспективный проект "Украина". В качестве бонуса была объявлена эффектная победа над Россией. Но что-то пошло не так. Теперь европейцам выдают пророчества о неизбежном военном конфликте Россия – НАТО.

"Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастёт в большую войну между НАТО и Россией", - сказал Йенс Столтенберг, генсек НАТО.

Боюсь? Это жалкий аргумент. Публике нужно объяснять наглядно, конкретно. Вот британская "Дэйли мэйл" выкладывает сценарий с картинками. Как Россия нападёт на Европу. Не сейчас. Через 20 лет. И так, картина апокалипсиса, которую журналистам, конечно, разболтали некие военные эксперты.

2044 год. Начинается кибератака на спутники и европейскую инфраструктуру. В сторону Европы летят дальнобойные ракеты. Спасайся, кто может! Затем наземная операция, захват Польши и Прибалтики. Российский флот берёт под контроль Арктику и Северную Атлантику.

А что же НАТО? Стоит и утирает слезу, глядя как русский медведь захватывает мир? Нет, конечно. В НАТО уже сегодня призывают готовиться к войне, которая, может быть, когда-нибудь случится.

Нострадамус, Григорий Распутин, Ванга, Вольф Мессинг - все они уверено предсказывали будущее. Правда, точностью формулировок предсказания не отличались. Ясновидящие использовали наработанный материал: пророчество должно быть одновременно пугающим и невнятным. Сейчас ясновидящим выдана методичка с уточнениями. И один пророк сменяет другого на виртуальной трибуне, объятой дымом и пламенем.

Характер нордический, выдержанный. Беспощаден к врагам. Это главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призывает всех сограждан быть готовыми к возможной войне после вступления в НАТО. Как именно готовиться - поясняет Роб Бауэр, председатель военного комитета альянса:

"В это будет вовлечено всё общество, нравится нам это или нет. У вас всегда должна быть вода. Вам нужно иметь радио на батарейках. Вам нужен фонарик на батарейках, чтобы быть уверенным, что вы сможете пережить первые 36 часов".

Страшно? Ещё бы. В Швеции мгновенно выросли продажи раций, радиоприёмников, фонариков. Компактные полевые кухни стали ходовым товаром. Многие вспомнили исход битвы под Полтавой. И уже готовы карманным фонариком ослепить русского врага. На шведском ТВ пародии, где ряженого военного спрашивают - ну как? Мы готовы к войне с Россией?

Весь ужас этого апокалипсиса разбивается о сроки. Через 20 лет никто не вспомнит всех этих политиков, аналитиков и журналистов, которые пугали европейцев войной с Россией в 2044-м.

Поменьше бы таких пророков. У которых в действительности всё не так, как на самом деле.

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