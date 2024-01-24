Политолог Марков объяснил риторику Запада о российской угрозе

Европе нужно перезапускать у себя военную промышленность

Поток предсказаний о возможности войны между Россией и блоком НАТО в эфире "ТВ Центра" прокомментировал политолог Сергей Марков. В программе "События. 25-й час" он ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

Пытается ли Запад таким образом спровоцировать Москву? Станут ли эти пророчества предлогом к раскручиванию гонки вооружений? И какие политические группы в США и Европе подогревают антироссийскую истерию?

"Сейчас много риторики у них (стран Запада – прим. ред.), что Россия хочет на них наступать. Мне кажется, они специально раскручивают риторику, чтобы принять решение о перезапуске военной экономике. У них склады в Европе опустошены почти полностью, они все передали украинской армии. Им нужно перезапускать у себя военную промышленность", - рассказал Марков.

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