Поражение цели фиксируют беспилотники

Новые данные от Минобороны. На купянском направлении мощные удары по позициям ВСУ нанесли артиллеристы группировки войск "Запад". На херсонском участке фронта ВСУ потеряли за сутки до 50 боевиков, два автомобиля и две самоходные гаубицы.

Эффективную поддержку нашим штурмовым отрядам на донецком направлении оказывают экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Они уничтожают укрепленные опорные пункты радикалов, блиндажи и бронетехнику.

В одном боекомплекте - 24 термобарических снаряда, которые выжигают площадь до 40 тысяч квадратных метров. Стрельба ведется с использованием новейших программных систем.

"Море огня" корректируют и фиксируют поражение цели беспилотники в режиме реального времени.

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