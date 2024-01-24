Названы имена новых героев СВО

Бойцы проявили мужество

Новые примеры героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Сержант Сергей Кулик под массированным обстрелом украинских националистов сумел оперативно отремонтировать радиостанцию, поврежденную осколками. Это позволило в кратчайшие сроки восстановить корректировку огня нашей артиллерии. Наступление штурмовых групп неприятеля было сорвано.

Рядовой Семён Ницеский, несмотря на удары противника по позициям российских войск, сумел вынести с поля боя троих раненых бойцов и оказал им первую помощь. А затем вернулся к своим товарищам и продолжил оборону рубежа. Атака радикалов была отражена.

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