В Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 тоннами газа

Погибли не менее шести человек

Крупный пожар в столице Монголии. В одном из районов Улан-Батора взорвался грузовик, который перевозил 60 тонн газа.

Пламя охватило находящиеся рядом здания, сгорели более 30 автомобилей. Жертвами стали не менее шести человек, трое из них спасатели, еще 14, в том числе четыре ребенка, с ожогами доставлены в больницы.

Причиной инцидента стала дорожная авария. Сейчас распространение огня удалось остановить. Объявлена эвакуация жителей ближайших домов, чтобы они не отравились продуктами горения.

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