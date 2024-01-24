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В Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 тоннами газа

08:33
  • среда
  • 24 января 2024

Погибли не менее шести человек

Крупный пожар в столице Монголии. В одном из районов Улан-Батора взорвался грузовик, который перевозил 60 тонн газа.

Пламя охватило находящиеся рядом здания, сгорели более 30 автомобилей. Жертвами стали не менее шести человек, трое из них спасатели, еще 14, в том числе четыре ребенка, с ожогами доставлены в больницы.

Причиной инцидента стала дорожная авария. Сейчас распространение огня удалось остановить. Объявлена эвакуация жителей ближайших домов, чтобы они не отравились продуктами горения.

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