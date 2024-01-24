Лавров: США блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в Газе

Изворотливость американской дипломатии вызывает оторопь, отметил министр

Ключевые вопросы международной повестки дня и аспекты сотрудничества Москвы и ООН в среду обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш. Встреча прошла в Нью-Йорке. Стороны отметили важность укрепления роли ООН в глобальной политике с учётом мнений государств.

А ранее Сергей Лавров принял участие в открытых дебатах Совета безопасности по ситуации на Ближнем Востоке и отметил, что накануне еще одна попытка добиться солидарной позиции по немедленному прекращению огня в секторе Газа провалилась, США и их союзники заблокировали документ, лишний раз подтвердив, что сохранение жизней мирных палестинцев в их приоритеты не входит.

"Вызывает оторопь изворотливость американской дипломатии, которая то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает к "снижению интенсивности" боевых действий в Газе. Ясно, что это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев", - заявил Лавров.

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