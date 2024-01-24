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ФСБ обвинила студентку в контрабанде 600 килограммов кокаина

08:21
  • среда
  • 24 января 2024

Девушка сотрудничает со следствием

Обвинение в контрабанде 673 килограммов кокаина предъявила Федеральная служба безопасности бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа. Крупную партию наркотика ФСБ обнаружила 20 декабря 2023 года.

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Уроженка Алма-Аты переехала жить и учиться в Воронеж. Молодая женщина замужем, у нее есть маленький ребенок. По рассказам родственников, девушка из благополучной семьи. Она подрабатывала в ресторане администратором во время академического отпуска.

Следствие установило, что обвиняемая с сообщником планировали переправить латиноамериканский кокаин через Москву в Европу. После предъявления обвинения девушка раскаялась и стала сотрудничать со следствием. Изъятый кокаин стоит на черном рынке от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей, передает ТАСС.

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