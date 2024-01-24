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Захарова уличила Швейцарию в отходе от политики нейтралитета

09:06
  • среда
  • 24 января 2024

Заявления о мирных переговорах от стран, поставляющих оружие Украине - манипуляция

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивлена интерпретацией Швейцарией итогов встречи министров иностранных дел двух стран - Сергея Лаврова и Иньяцио Кассиса. Дипломата удивило, что, по версии Берна, он находится в поиске путей урегулирования украинского кризиса.

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Захарова напомнила о российской оценке переговоров: Москва констатировала, что Берн, к сожалению, отошел от позиции нейтралитета. Швейцария утратила свою равноудаленность от позиции сторон - причем себе же во вред.

Дипломат подчеркнула: если заявления о мирных переговорах звучат от государства, которая поставляет вооружения киевскому режиму, передает деньги, обучает военнослужащих ВСУ – речь идет о вовлеченности в продолжение боевых действий на стороне киевского режима. В таком случае все разговоры о неких мирных инициативах - это политические манипуляции, заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

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