Захарова уличила Швейцарию в отходе от политики нейтралитета

Заявления о мирных переговорах от стран, поставляющих оружие Украине - манипуляция

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивлена интерпретацией Швейцарией итогов встречи министров иностранных дел двух стран - Сергея Лаврова и Иньяцио Кассиса. Дипломата удивило, что, по версии Берна, он находится в поиске путей урегулирования украинского кризиса.

Захарова напомнила о российской оценке переговоров: Москва констатировала, что Берн, к сожалению, отошел от позиции нейтралитета. Швейцария утратила свою равноудаленность от позиции сторон - причем себе же во вред.

Дипломат подчеркнула: если заявления о мирных переговорах звучат от государства, которая поставляет вооружения киевскому режиму, передает деньги, обучает военнослужащих ВСУ – речь идет о вовлеченности в продолжение боевых действий на стороне киевского режима. В таком случае все разговоры о неких мирных инициативах - это политические манипуляции, заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

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