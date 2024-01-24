На Дальнем Востоке выпало рекордное количество осадков

На Сахалине объявлена чрезвычайная ситуация

На Дальнем Востоке после прохождения мощного циклона выпало рекордное количество осадков. В снегу буквально утопают Камчатка и Сахалин. Сугробы превышают норму в несколько раз и местами достигают человеческого роста. Движение транспорта в регионах практически полностью парализовано. Особенно сложная обстановка в Южно-Сахалинске. Чтобы просто попасть на улицу, людям приходится приложить немало усилий.

О том, чтобы расчисть дорожку, люди уже и не мечтают. Копают в сугробах тоннели, чтобы пробить хоть какой-то лаз на поверхность. На Сахалине снега намело выше человеческого роста. Двери можно открыть только внутрь. Первые этажи и вовсе погрузились во мрак. Окна практически завалены. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация.

О поездках на машинах жители Южно-Сахалинска даже не мечтают. Автомобиль ещё надо постараться найти под толщей снега. Чрезвычайно сложно работать медикам скорой помощи. Попасть на вызов необходимо, но вот доехать до человека - это настоящее испытание.

Школьники переведены на дистанционное обучение. Выходить на улицу не то чтобы сложно, а просто опасно. Видимость практически нулевая. Мощные порывы ветра. Сделав шаг за порог, можно легко потеряться в пространстве и не найти дорогу домой, предупреждают в МЧС. Поэтому рекомендуют жителям не покидать свои дома.

"ГУ МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов, уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными. Отложить выезды на рыбалку, охоту на период действия предупреждения. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах", - сообщил Игорь Ямуков, начальник ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное сейчас расчистить магистральные трассы, говорят местные власти. По словам губернатора области, задействована вся имеющаяся техника. Кроме того, обратились за помощью к строителям и военным. Дворы вышли откапывать и дворники, и соседи.

Похожая ситуация и на Камчатке. Там рекордное количество снега, местами в семь раз превышающее норму. Столицу же, напротив, природа одарила всей палитрой своих погодных явлений. Ночью в Москве прошёл снегопад. Ликвидацией последствий сейчас занимаются коммунальные службы. Под утро началась оттепель. Местами может пойти даже ледяной дождь. На улицах очень скользко. Температура же выше климатической нормы на 7 градусов. И такая погода будет стоять в городе по меньшей мере 10 дней.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"