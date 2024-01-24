Встреча западных стран по Украине в формате "Рамштайн" завершилась провалом

Помощь оказалась крайне незначительной

Военная поддержка Запада - экзистенциальный вопрос для киевского режима - по - прежнему открыт. В свете явных разногласий по поводу продолжения спонсирования ВСУ со стороны США европейские кураторы Украины не решаются на значимые шаги. Не стала прорывом и очередная встреча участников контактной группы по Украине в формате "Рамштайн". Солидарность с Киевом на словах, клятвенные обещания не сворачивать помощь и подачка в виде нескольких списанных военных вертолетов. Чем еще запомнилось совещание?

Встреча в формате "Рамштайн" уже не та. Карманы у присутствующих почти пусты, не стали тратиться даже на авиабилеты. А провели переговоры онлайн. Пожалуй, единственное, что еще долго обсуждали после, это болезненный вид американского главы Минобороны.

Ллойд Остин впервые вышел на связь спустя месяц после скандальной госпитализации, о которой долгое время не в курсе был даже Джо Байден.

Впрочем, еще накануне заседания в Пентагоне заявляли, что ничего существенного от этой встречи ждать не стоит – это просто очередной повод оказать поддержку Украине, хотя бы моральную. Учитывая, что у США денег на дополнительное финансирование киевского режима нет, там рассчитывают на то, что их союзники продолжат борьбу. В Киеве сообщили, что им обещали поставки некоего оружия:

"Это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать "отставить панику" всем поднимающим настроения о потере поддержки Украиной".

Позже в Пентагоне пояснили, что поддерживать смогут лишь самым необходимым, тем, на что средства были выделены еще в 22 и 23 годах.

"Сейчас мы не способны удовлетворить самые насущные потребности Украины на поле боя, включая такие вещи, как артиллерийские снаряды, противотанковые средства, ПВО. Мы призываем Конгресс к дополнительному финансированию как можно скорее!" – заявил Патрик Райдер, официальный представитель Пентагона.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что накануне на очередном слушании Конгресс почти достиг договоренностей о предоставлении Украине 60 миллиардов, но все снова испортили республиканцы.

Покоя западным политикам не дают и российские активы, которые они не прочь спустить на хотелки Киева. То есть просто украсть. Правда, все это большой риск для европейской валюты. Инвесторы могут начать бегство. Да еще неизвестно, как на это ответит Россия.

В итоге решили использовать не сами активы, а дивиденды от них. Речь идёт сумме в 600 миллионов евро. Для Киева, конечно, крохи. На помощь снова приходит Германия. Министр обороны Борис Писториус объявил, что ФРГ передаст Украине списанные многоцелевые военные вертолеты и обеспечит обучение военных. Но его решение уже вызвало споры среди немецких политиков.

Германия - некогда локомотив европейской экономики - все еще пытается спасти свой имидж, жертвуя собственным народом. Уже более двух недель продолжаются протесты фермеров, дальнобойщиков и машинистов. Железнодорожники требуют сокращения рабочей недели и единовременных выплат на фоне растущей инфляции. Наблюдая за тем, как фермеры выходят на улицы в Германии, французы поднимаются, чтобы протестовать против повышения цен на продукты и энергоносители. Протесты во Франции охватили уже все регионы.

По улицам разносится резкий запах. Тонны навоза и отходов перед заводами и административными зданиями. Демонстранты в Париже устроили акцию протеста у мэрии под звуки гимна СССР. Через полгода Франция будет встречать Олимпийские игры.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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