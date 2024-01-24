Лавров выступил в Совбезе ООН по конфликту на Ближнем Востоке

В секторе Газа погибли 30 тысяч человек

Американский президент выступает перед сторонниками в городе Манассас штата Вирджиния. Рассуждает о выборе женщин и абортах, когда с трибун раздается возглас прекратить кровопролитие в секторе Газа.

Как будто под гипнозом, вся толпа сторонников Байдена дружно заводит: ещё четыре года, ещё четыре года. На лице американского президента не шевелится ни единый мускул. Абсолютно никаких эмоций. Он только моргал. Одного возмутителя спокойствия из зала вывели, но нашлись другие. Речь президента прерывали восемь раз.

Пропрезидентские активисты держали таблички с надписью: защищать выбор. Но вот палестинцам американские политики выбора никакого не оставили, о чём в очередной раз напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на открытых дебатах Совета безопасности.

"До сих пор наш Совет не смог дать адекватный ответ на этот, по истине, судьбоносный вызов. Причина известна. Она состоит в позиции Соединённых Штатов, блокирующих все усилия и инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях", - заявил Лавров.

По словам Сергея Лаврова, Россия категорически осуждает совершённый теракт 7 октября в отношении израильских граждан. Но и операция Израиля развязана в большей степени против мирного населения Палестины. В секторе Газа погибли 30 тысяч человек. Женщины, дети. Северные районы сектора разрушены до основания. В регионе гуманитарная и экологическая катастрофы. Накануне заседания США и союзники заблокировали очередное предложение о гуманитарном прекращении огня.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что боевые действия в секторе Газа продолжаются, но многие коллеги рассуждают о будущем уже так, словно всё закончилось. И уж заговорили о будущем мироустройстве на Ближнем Востоке.

"Принципиальные значения должны иметь следующие факторы. Во-первых, консолидируемая воля самого палестинского народа. Палестинцы на протяжении десятилетий, лишённые шанса на государственность, заслужили, чтобы этот вопрос был решён. Первое и главное условие для всего этого - единство самой палестинской нации. Они должны сами решать, как должно выглядеть их будущее государство, кто и как должен им управлять. По-моему, наши западные коллеги называют это демократией", - заявил Лавров.

Представитель Израиля попытался было упрекнуть российскую сторону, напомнив, что Москва ведёт специальную военную операцию. Сергей Лавров ответил: пускай эти обвинения останутся на его совести. Она многое стерпит. Но решение ООН о создании палестинского государства похоронить нельзя. Как было сделано, например, с минскими договорённостями. Гарантами выступали Франция и Германия, впоследствии признавшие, что никто и не собирался их выполнять.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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