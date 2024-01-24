Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение годовалой Ани Смирновой

У девочки редкое заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение годовалой Ани Смирновой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более двух миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше пяти с половиной миллионов.

У Ани - редкое и очень тяжёлое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит, синдром Ниймеген. В любой момент смертельная болезнь может спровоцировать у ребёнка развитие онкологии. Поэтому девочке необходима срочная трансплантация костного мозга и курс сопроводительной терапии. Но стоит лечение очень дорого.

Мы продолжаем помогать Ане все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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