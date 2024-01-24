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Собянин подвел итоги работы московских ярмарок за год

09:45
  • среда
  • 24 января 2024

Более 6 миллионов человек в 2023 году посетили ярмарки столицы

В Москве работает 130 торговых площадок, которые только за прошлый год посетили свыше шести миллионов человек. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, 69 объектов относятся к круглогодичным ярмаркам, остальные открываются по выходным дням.

В общей сложности это более двух с половиной тысяч торговых точек. Там можно приобрести сезонные и региональные продукты из разных уголков России и трёх стран СНГ. При этом ассортимент и география поставщиков постоянно расширяются.

Так, за год было продано свыше 11 с половиной тысяч тонн продукции, и это стало неплохим вкладом Москвы в реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Ранее Собянин рассказал, что городские рынки и ярмарки стали новым брендом столицы. В Москве создается доступная инфраструктура для досуга горожан.

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